Луценко приберіг найбільшу інтригу на понеділок

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що у понеділок оприлюднить докази у справі замаху на одного з відомих діячів України і можливу причетність до нього «організованого угруповання», яке фінансувало виборчу кампанію Наталії ВІТРЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції в Чернівцях.

«Те, що ви (журналісти) дізнаєтеся у понеділок у справі замаху на одного з відомих діячів України і можливу причетність до цього «організованого політичного угруповання», яке фінансувало виборчу кампанію Наталії ВІТРЕНКО думаю, поставить все на свої місця”, - зокрема сказав міністр. (Йдеться про заяви Ю.ЛУЦЕНКА щодо небезпеки для життя Н.ВІТРЕНКО після програшу на виборах- УНІАН).

«Без іронії вважаю, що Наталія Михайлівна (ВІТРЕНКО – УНІАН) мала б не ображатися на мене, і наполягаю, щоб надала МВС заяву про державну охорону. Бо пов’язуватися із «організованим політичним угрупованням» Макса Бєшеного дуже небезпечно. А програвати, взавши на себе певні політичні зобов’язання, ще більш небезпечно. Я це абсолютно серйозно кажу. Подобається мені дільність Н.ВІТРЕНКО чи не подобається – я б дуже хотів, щоб ця громадянка України була у безпеці. Наразі це зовсім не так», - додав міністр.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, Н.ВІТРЕНКО загалом подавала на нього до суду «разів 20». «Дійшло навіть до того, - сказав міністр, - що один столичний суд заборонив мені під час виборів вимовляти назву її виборчого блоку. І тому я називав так: «політична сила, назву якої мені заборонено вимовляти, але яка асоціюється із «конотопською відьмою», проводить у своїх списках представників організованого політичного угруповання – Макса Бєшеного, який хоче завести своїх «подєльників» до Верховної Ради України. Якщо Наталя Михайлівна тут має якісь асоціації, то звісно вона може скаржитися в суд. Це до речі те, чим їй варто зайнятися найближчі роки до наступних виборів».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО визнав, йому «звичайно, важко бути зайнятим такими судовими позовами», і він не впевнений, що всі їх виграє. «Інколи моя несимпатія до неї (Н.ВІТРЕНКО) призводила до можливостей юридичних зачіпок у формулюваннях. Але з ким-ким, а з Наталією Михайлівною із великим задоволенням зачеплюся. Думаю, що у данному випадку буде корисно для країни», - підкреслив він.