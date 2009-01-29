Тимошенко збирає міністрів на спеціальне засідання
На чому акцентують увагу
Кабінет міністрів України сьогодні об 11.00 проведе позачергове засідання.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.
Як повідомляв УНІАН, 28 січня на черговому засіданні уряду прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що тепер уряд буде проводити додаткове засідання щочетверга.
«У четвер у нас буде спеціальне засідання уряду щотижня, на якому заслуховуватимуть обласні державні адміністрації щодо головних масштабних інвестиційних проектів, які за пропозиціями ОДА зараз необхідно в прискореному режимі реалізовувати і створювати для них абсолютно сприятливі умови», - сказала вона.
При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що особлива увага на спеціальних засіданнях уряду приділятиметься проектам, пов`язаним з енергозбереженням, з диверсифікацією, з реформою житлово-комунального господарства.