Тимошенко збирає міністрів на спеціальне засідання

Кабінет міністрів України сьогодні об 11.00 проведе позачергове засідання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня на черговому засіданні уряду прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що тепер уряд буде проводити додаткове засідання щочетверга.

«У четвер у нас буде спеціальне засідання уряду щотижня, на якому заслуховуватимуть обласні державні адміністрації щодо головних масштабних інвестиційних проектів, які за пропозиціями ОДА зараз необхідно в прискореному режимі реалізовувати і створювати для них абсолютно сприятливі умови», - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що особлива увага на спеціальних засіданнях уряду приділятиметься проектам, пов`язаним з енергозбереженням, з диверсифікацією, з реформою житлово-комунального господарства.