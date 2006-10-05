Ющенко: ми втрачаємо динаміку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності термінового прийняття законів, необхідних для вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у своїй заяві для преси.

«Я не розумію тих політичних дебатів, які сьогодні ведуться, в тому числі в парламентських стінах, про можливість перенесення цього питання на наступний рік. Це не є можливим. Ми втрачаємо динаміку, якщо ми таким чином будемо підходити до цього формального технічного питання», - сказав, зокрема, В.ЮЩЕНКО.

За його словами, той 21 закон, зміни до яких потребує концепція вступу до СОТ, має «негайно бути розглянуто в парламенті».

За словами Президента, це напряму стосується і можливості створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

«Поки в нас не буде статусу вільних торгівельних відносин з європейським ринком, ми не можемо говорити про наш експортний потенціал, про нові робочі місця і чиюсь заробітну плату. Але це питання гальмується одним – часом вступу України до СОТ», - зазначив він.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що «Україну хочуть бачити в режимі зони вільної торгівлі на двосторонній основі, але при одній умові – коли ми нарешті станемо членом СОТ, коли Україна буде працювати на світовому ринку як повноправний партнер, а не як якась європейська периферія».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що політики мають зрозуміти, що одна проблема тягне за собою низку інших: «якщо ми своєчасно не пройдемо питання, пов’язані із вступом до СОТ, пов’язані із переговорним процесом з ЄС відносно зони вільної торгівлі, своєчасно не підпишемо новий лібералізований візовий режим для громадян України в ЄС, нам дуже важко буде якісно підготуватися до переговорного процесу, який нас чекає в наступному році відносно нового формату угоди Україна-ЄС». При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що кінцевою метою цих переговорів є пряме членство України в ЄС.

Водночас, за його словами, якщо держава не стане членом СОТ, то зазначені переговори з ЄС вона буде починати «з очевидно ущербної для України позиції».