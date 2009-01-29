Якщо ціна на газ встановлена рішенням уряду, АМК нічого зробити не зможе

Антимонопольний комітет України має намір досліджувати газовий ринок України "скрупульозно і до кінця".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку заявив в.о. голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

“Зрозуміло, що цей ринок нами буде досліджений скрупульозно і до кінця", - сказав він.

Разом із тим, голова АМК наголосив, що "всі ринки, які існують в Україні, перебувають під контролем Антимонопольного комітету України, якщо йдеться не про встановлення ціни відповідно до рішення уряду".

“Рішення уряду не можуть бути предметом розслідування антимонопольних органів в усіх країнах світу. Уряд має право ставити питання про створення монополії всупереч рішенню АМК, і так само - в усіх країнах світу", - пояснив О.МЕЛЬНИЧЕНКО.