Черновецький і тарифи на проїзд: тепер мер киває на Мін’юст

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що підписав розпорядження Київської міської державної адміністрації про зниження тарифів на проїзд в міському пасажирському транспорті, але їх введення залежить від швидкості реєстрації документа в Міністерстві юстиції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Я підписав розпорядження, як я вам і обіцяв, як киянам обіцяв, і бабусям моїм улюбленим, і тарифи на транспорт буде знижено. Як тільки в Мін’юсті їх підпишуть», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він висловив надію, що це відбудеться впродовж кількох годин.

Як повідомляв УНІАН, КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті з 4 листопада 2008 року в 3-4 рази.

11 грудня Антимонопольний комітет України ухвалив рішення порушити справу про незаконність підвищення тарифів на проїзд в київському електротранспорті стосовно Київської міської державної адміністрації, Київського метрополітену і "Київпастрансу".

Мер столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ тоді заявив, що вважає це рішення АМК популізмом.

16 грудня Антимонопольний комітет України рекомендував Київській міській державній адміністрації, КП «Київський метрополітен» і КП «Київпастранс» упродовж 10 днів знизити тарифи на проїзд в комунальному транспорті.

12 січня 2009 року на засіданні АМК, яке пройшло за участю Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, було досягнуто домовленості про зниження з 23 січня 2009 року вартості проїзду в метро до 1,7 грн., а в тролейбусах, автобусах і трамваях – до 1,5 грн.

Тоді мер сказав, що відповідне рішення має ухвалити сесія Київради 22 січня. Проте це питання навіть не було внесене до порядку денного сесії. Як повідомив заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, питання зменшення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті депутати Київради планують розглянути в лютому, коли затверджуватиметься бюджет столиці на 2009 рік.

У зв`язку з цим АМК 23 січня призначив нове засідання на 2 лютого, на якому передбачено ухвалити остаточне рішення у справі приведення київською міською владою тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці “до економічно обгрунтованого рівня”.

Згідно з повідомленням АМК, якщо до дати засідання транспортні тарифи не буде знижено, комітет ухвалить передбачене законодавством рішення зобов`язати міську владу привести вартість проїзду до економічно обгрунтованого рівня і застосує до комунальних перевізників штрафні санкції, які можуть становити до 10% їх річної виручки.