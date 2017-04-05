Корчак: коли Гройсман "починає про щось говорити", відбуваються збої у роботі реєстру

Голова НАЗК Наталя Корчак заявляє, що збої в системи електронного декларування відбуваються одночасно із заявами прем'єра Володимира Гройсмана.

Про це вона заявила на засіданні уряду в середу вже після своєї доповіді перед депутатами і їхнього обговорення роботи НАЗК, передає «Українська правда».

"Немає значення, буду я зараз головою, чи не буду головою. Від цього реєстр гірше чи краще працювати не буде. Але зверну увагу, що лише тоді, коли прем'єр починає про щось говорити, буквально відбуваються системні збої у функціонуванні цього реєстру ", - заявила вона.

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При цьому Корчак висловилась за удосконалення управлінської складової діяльності НАЗК і внесення змін до закону про запобігання корупції.

"НАЗК має бути перевірене рахунковою палатою. Розуміючи, як відбувається заміна членів Рахункової палати, я розумію, що може бути елемент заангажованості при оцінці нашої діяльності", - зазначила Корчак.

"Я не виправдовуюсь і не знімаю з себе відповідальність. За кожну копійку я відповім", - пообіцяла Корчак.