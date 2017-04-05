У Європарламенті почалися дебати щодо безвізу для України (подію завершено)

У Європейському парламенті почалися дебати щодо надання безвізового режиму українським громадянам. Доповідатиме Марія Габріель – член Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ з питання лібералізації візового режиму для України.

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Наступні кроки – голосування в Комітеті постійних представників (COREPER) і потім на Раді міністрів ЄС.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Міністерстві закордонних справ України слідом за Грузією прогнозують введення безвізового режиму для українців до літа цього року.

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль впевнена, що зареєстрована у Європарламенті праворадикальними депутатами поправка про скасування візового режиму для України не матиме підтримки.