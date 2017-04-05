Порошенко закликав данські компанії інвестувати в Україні

Президент України Петро Порошенко в рамках офіційного візиту до Королівства Данія провів зустріч з представниками провідних данських компаній і закликав їх інвестувати в Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Читайте такожПорошенко в Данії: Росія підриває зусилля по відновленню мирного процесу на Донбасі

«Незважаючи на триваючу російську агресію, Україні вдалося вийти на траєкторію макроекономічного зростання: знижено показники інфляції, запроваджено реформи енергетичного сектору, створено антикорупційну структуру, розпочато процес децентралізації, започатковано амбіційну судову реформу. Чому це важливо? Бо інвестори не могли знайти правосуддя у суді», - сказав Порошенко.

Президент звернув увагу на нещодавно запроваджену відкриту систему відшкодування ПДВ. «Радий був почути від іноземних лідерів, що протягом останніх 2,5 років ми зробили більше у реформуванні країни, ніж було зроблено за попередні 23 роки», - наголосив він.

«І щасливий бачити данських інвесторів в Україні», - зазначив глава держави. Він додав, що в Україні запущено амбіційну приватизаційну програму.

У зустрічі брали участь керівники компаній Vestas Wind Systems A/S, Carlsberg Group, JYSK, Axzon та інших.