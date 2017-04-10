У Путіна поскаржилися на відсутність оптимізму в динаміці роботи "нормандського формату"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що динаміка роботи з врегулювання конфлікту на Донбасі в «нормандському форматі» не викликає оптимізму.

Про це повідомляє «Газета.Ru».

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«Зустріч пройшла, певна робота була пророблена, але зовсім незначне просування можна констатувати в плані роботи над початковими положеннями «дорожньої карти». Але не більше того», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про те, як пройшли переговори помічників голів держав «нормандської четвірки» 6 квітня.

За його словами, «в цілому, динаміка роботи як і раніше не може викликати оптимізму».