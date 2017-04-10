Це обмежує можливості терористів: Євродепутат прокоментував посилення контролю у "Шенгені"

Посилення контролю у шенгенській зоні не обмежує пересування громадян в середині ЄС і діє лише на зовнішніх кордонах. Про це повідомив депутат Європарламенту Ельмар Брок в інтерв’ю DW.

За його словами, посилення перевірок стосується лише на кордонах «Шенгену», а в середині ЄС можна пересуватись як і раніше – вільно.

Брок зазначив, що таким чином в ЄС намагаються реагувати на загрозі тероризму.

Читайте такожУ ЄС відкидають зміну позиції країн-членів щодо надання безвізу Україні

«Нічого не забезпечує абсолютного захисту. Це обмежує можливості терористів, але загрозу таким чином повністю не усунеш. Ми маємо посилювати захист кордонів та охорону прибережних зон, ми повинні посилювати кооперацію спецслужб всередині Євросоюзу, аби ловити таких "вовків-одинаків". Повного захисту від зловмисників, які діють і як нападники-самогубці, не буде. Але максимальне обмеження їхніх можливостей - обов'язок Євросоюзу. Посилення перевірок на зовнішніх кордонах ЄС сприятиме його виконанню», - сказав він, додавши при цьому, що посилені перевірки на зовнішніх кордонах Шенгену стосуються тепер і громадян країн ЄС.

Як повідомляв УНІАН раніше, Італія планує відновити тимчасово контроль на кордонах країни, таким чином тимчасово призупинивши дію Шенгену на свої території.

Видання зазначає, що контроль на кордонах відновлять на час з 10 травня і до кінця весни, а також наземних, повітряних і морських пунктах пропуску.