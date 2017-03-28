Італія тимчасово відновить контроль на кордонах на час саміту G7

Італія планує відновити тимчасово контроль на кордонах країни, таким чином тимчасово призупинивши дію Шенгену на свої території. Про це пише "Il Messaggero".

Видання зазначає, що контроль на кордонах відновлять на час з 10 травня і до кінця весни, а також наземних, повітряних і морських пунктах пропуску.

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Зазначається, що це пов'язано із проведенням саміту "Великої сімки" на острові Сицилія, який відбудеться 26 – 27 травня. Очікується, що його відвідає близько 20 тисяч гостей.

Як повідомляв УНІАН раніше, посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа заявляв, що повернення Росії до "Великої вісімки" (G8) можливе після мирного урегулювання конфлікту на Донбасі з дотриманням суверенітету України.

"Стосовно запитання про повернення Росії у "Велику вісімку", то, в першу чергу, потрібно чекати мирного вирішення конфлікту, саме звертаючи особливу увагу на дотримання суверенітету, єдності і цілісності України. Поки конфлікт не буде врегульовано, країни "Великої сімки" не зможуть дати якоїсь відповіді", - заявив Давіде Ла Чечіліа.