Ющенко може звернутися до Верховної Ради позачергово

Заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не виключає, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО виступить з позачерговим зверненням до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента.

За його словами, на цей час готується щорічне звернення В.ЮЩЕНКА, і він з ним обов’язково виступить у парламенті.

Але, враховуючи сьогоднішню ситуацію, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ не виключає позачергового звернення Президента.

"Я не виключаю позачергового звернення, якщо ситуація (у Верховній Раді) буде розвиватися так й далі”, - сказав заступник глави Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, депутати з фракції Партії регіонів заблокували роботу парламенту. Вони вимагають звіту уряду у парламенті за обов’язкової участі Президента України.