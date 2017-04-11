Дорогі готелі та прикраси: ЗМІ показали, як живуть діти українських посадовців (відео)

Журналісти дослідили Instagram-сторінки дітей українських високопосадовців та знайшли фото з люксового відпочинку доньок екс-начальника Департаменту ДАІ МВС України та полковника МВС Олександра Єршова.

Сестри Дарина та Анастасія Єршови зупинялися в одному з найдорожчих готелів Мілана - Excelsior hotel Gallia, йдеться у програмі "Гроші".

Щоб зняти звичайний двомісний номер тут лише на одну добу, потрібно віддати близько 20 тисяч гривень. За номер у люксовому готелі Рима J.K Place Roma, де фотографувалася у білизні Дарина Єршова, доведеться викласти біля семи сотень євро.

Тим часом її сестра - Анастасія – "запалює" на іспанській Ібіці, а також у Мексиці. Один переліт у теплі краї коштує від 70 тисяч гривень. Аксесуари у дівчат не менш дорогі. Сумка Louis Vuitton вартістю майже 50 тисяч гривень чи Fendi, яка коштує біля 115 тисяч гривень.

Пощастило донькам полковника побувати навіть на кінофестивалі у Каннах.

Насолоджується подорожами й син Ігора Насалика, міністра енергетики та вугільної промисловості України. Їздить хлопець на Toyota Land Cruiser вартістю близько півтора мільйона гривень. Побував син міністра у Штатах - був в Арізоні та Лос-Анджелесі.

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Багато розкішних фото в Instagram доньок голови Запорізької обласної державної адміністрації, за сумісництвом генерал-майора СБУ Костянтина Бриля.

Молодша донька Валерія у престижну приватну школу на Новопечерських Липках ходить з лакшері портфелем від Fendi. Вартість такого аксесуару - майже 68 тисяч гривень.

Хвалиться дівчина й сумкою від Louis Vuitton за 2 тисячі доларів. На вухах школярки сережки від модного дому Chanel, за такі аксесуари потрібно заплатити десь 8 тисяч гривень.

А от у старшої доньки очільника ОДА - Христини Бриль - браслет і перстень від Cartier. Такий набір коштує майже 270 тисяч гривень. Сумочка у дівчини від Chanel вартістю у 100 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти показали розкішне життя дітей українських чиновників.