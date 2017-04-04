Louis Vuitton та Lexus: журналісти показали розкішне життя дітей українських чиновників (фото, відео)

Діти високопосадовців, суддів чи СБУшників, як і будь-які діти, полюбляють ділитись у соцмережах своїм життям. І стиль цього життя цілком достатній для характеристики "золота молодь", йдеться у розслідуванні "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Діти Костянтина Бриля, голови Запорізької облдержадміністрації, – активні користувачі соціальних мереж. Восени минулого року дві його доньки – Христина та Валерія - відпочивали на гірськолижному курорті. Завдяки серветці на фото журналісти ідентифікували готель, в якому відпочивали діти запорізького губернатора. Це - п’ятизіркова Annapourna, що розташована у відомому гірськолижному курорті Куршавель. Приблизна ціна такої подорожі складає 6,5 тис. євро.

В інстаграмі Христини Бриль також є фотографія з Маямі. Панорама на фоні – вид з вікна п’ятизіркового готелю Ritz-Carlton, який розташований біля узбережжя Атлантичного Океану. Приблизна ціна за тиждень проживання в цьому готелі – від трьох з половиною тисяч доларів. А влітку минулого року родина Брилів відпочивала у Франції. З відпочинку на Лазурному березі Христина викладала фото з приватної яхти та прогулянки по Монте-Карло та Монако. Також у 2016-му Брилі побували на Мальдівах. Це - п' ятизірковий готель на мальдівських островах Sun Aqua Vilu Reef. Вартість відпочинку в такому готелі коштує приблизно 11 тисяч доларів. Також Христина та Валерія в минулому році відпочивали в одному з найдорожчих готелів Туреччини – D-maris. Ціна за тиждень відпочинку може сягнути 11 тисяч доларів.

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Крім фотографії з відпочинку, діти Костянтина Бриля позують на знімках в одягу люксових брендів.

Нижче на фото: сумка Louis Vuitton - від 4 тисяч доларів, рюкзак та сумка Saint laurent - 3500 доларів, сумка Chanel boy - від 4 тисяч доларів, Сумка Dior Lady - від 3 тисяч доларів.

Віктор Голубєв - 26-річний помічник судді Вищого адміністративного суду Галини Голубєвої. Галина не тільки керівник, а й мати Віктора. Посаду у суді він отримав у 23 роки, одразу після інституту.

У 22 Голубєв сідає у Hyundai Santa Fe 2013 року випуску ціною у 30 тисяч доларів. У декларації за 2014 рік вказана квартира на 200 квадратних метрів, яку мати отримала від суду. Син та помічник судді нещодавно повернувся з подорожі Італією. Відпочив на курорті Річчоне та Равенна. Сфотографувався в Римському колізеї.

У березні цього року Голубєв відпочиває у Домінікані, у п'ятизірковому Hotel Barceló Bávaro Palace Deluxe. Готель розташований в одному з десяти найкращих пляжів світу Баваро. Відпочинок у готелі класу 5+ з власним полем для гольфу та всесвітньо відомим спа-центром коштує майже 4 тисячі доларів.

Син судді Деснянського районного суду Андрій Грегуль теж полюбляє ділитись фотографіями у соцмережах. За декілька місяців до повноліття він викладає в instagram фото з Lexus LX470. У коментарях друзі Андрія вітають його з автівкою. Втім його батько – суддя Деснянського районного суду міста Києва Олег Грегуль каже, що Lexus належить "хлопцю двоюрідної сестри Андрія", а в того на момент фото навіть не було водійського посвідчення.

Крім автівки, Андрій Грегуль викладав фотографії з подорожей. За останні два роки родина судді відвідала Арабські Емірати, Ізраїль та Туреччину. Згідно з декларацією Олега Грегуля, родина живе лише на його заробітну платню.

Де відпочиває родина директора Департаменту із запобігання надзвичайним ситуаціям Олександра Щербаченко, журналістам допоміг дізнатись його син, Тимур Щербаченко. В автопарку Щербаченків Audi Q7 2008 року випуску та Range Rover у безплатному користуванні. Це авто не з'являлось у паперових деклараціях чиновника, але вже давно присутнє на фотографіях доньки Олександра.

Нещодавно син Олександра Тимур почав вести свій відеоблог - виклав в мережу youtube відео з відпочинку в екзотичній Північній Америці, а саме Коста-Риці. Проте згодом канал з усіма відео видалили. Відпочивала родина в готелі Flamingo Beach Resort на самому узбережжі Тихого океану. Там вони зустрічали новий 2017 рік. Такий відпочинок міг коштувати родині Щербаченків майже 4,5 тисячі доларів.

За інформацією журналістів, з 2008 року родина Щербаченків відпочила в Арабських Еміратах, Тайланді, Німеччині та Єгипті.

"Соцмережі дітей держслужбовців - ще один доказ хороших менеджерських здібностей посадовців. Невеликі зарплати вони можуть конвертувати у заможний стиль життя та відпочинок у найкращих курортах по всьому світу", - підсумовується у розслідуванні.