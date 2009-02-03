Ющенко скасував розпорядження Черновецького про підвищення тарифів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні своїм указом № 65/2009 скасував рішення голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про підвищення тарифів на комунальні послуги для юридичних осіб у столиці.

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО скасував розпорядження № 1780 “Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів”, № 1780/1 “Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів”.

Згідно з указом, розпорядження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО порушують Порядок формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затверджений Кабінетом міністрів України відповідно до наданих йому статтями 14 і 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” повноважень постановою від 10 липня 2006 року № 955 (з наступними змінами).

Крім того, при виданні зазначених розпоряджень порушено низку вимог Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, зокрема, щодо затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (частина третя статті 31), надання споживачам інформації про структуру цін/тарифів (пункт 2 частини першої статті 20).

При цьому В.ЮЩЕНКО посилається на інформацію Національної комісії з регулювання електроенергетики України та Міністерства з питань ЖКГ, згідно з якою нині діючі у Києві тарифи на теплопостачання, водопостачання та водовідведення для населення на 52-67% відшкодовують собівартість відповідних послуг, а для комерційних споживачів – на 77-214%.

“Крім того, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги здійснено без попереднього оприлюднення інформації з обґрунтуванням необхідності внесення змін до цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, надання споживачам інформації про структуру цін/тарифів”, - йдеться в указі.

На думку Президента, розпорядження видано головою КМДА “з перевищенням повноважень щодо встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, оскільки Законом України «Про житлово-комунальні послуги” на Київську міську державну адміністрацію покладено лише повноваження зі здійснення взаємодії з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін та тарифів.

“Розпорядження голови КМДА може призвести до погіршення умов діяльності окремих суб`єктів господарювання. Під час загострення ситуації у фінансово-економічній сфері багатократне збільшення витрат суб`єктів господарювання внаслідок необґрунтованого збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги може призвести до підвищення вартості товарів та послуг, що реалізуються суб`єктами господарювання, часткового безробіття, звільнення їх працівників, аж до банкрутства окремих суб`єктів господарювання”, - йдеться в указі Президента.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, розпорядження голови КМДА № 1780 та № 1780/1 від 25 грудня 2008 року були оприлюднені 16 січня на офіційному інтернет-сайті муніципальної газети “Хрещатик”.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ видав нові розпорядження на заміну раніше скасованих Президентом України В.ЮЩЕНКОМ розпоряджень № 1661 та № 1662, згідно з якими тарифи на комунальні послуги були підвищені з 1 грудня 2008 р. спочатку майже до 10 разів, а потім до 9 разів.

Згідно з новими розпорядженнями, підвищення тарифів мало відбуватися диференційовано для трьох груп споживачів. До першої групи як і раніше передбачалось входять творчі спілки, заклади спецхарчування (дитячі кухні), дитсадки, школи, бібліотеки, громадські благодійні організації, підприємства ритуальних послуг, музеї, хлібозаводи, окремі комунальні підприємства, але виключено зі списку фітнес-клуби; до другої групи - бюджетні організації, до третьої - інші споживачі - юридичні особи.