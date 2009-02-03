Регіонали побоюються, що Ющенко у четвер поїде у відрядження

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ пропонує голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ зустрітися сьогодні з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і запросити його на четвер до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав на засіданні парламенту.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що необхідно, «можливо, навіть сьогодні» провести таку зустріч. За його словами, В.ЮЩЕНКО має знати про рішення парламенту щодо заслуховування у четвер питання про економічну ситуацію в державі та дії органів влади у період кризи.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що Президент України має бути проінформований про це, щоб він не поїхав «в чергове відрядження». За його словами, «ситуація в державі вимагає присутності Президента тут (йдеться про сесійну залу парламенту – УНІАН)».