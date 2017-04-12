У НАТО порадили Україні активніше залучати досвід Євромайдану при реформуванні сектору безпеки

Заступник директора Офісу зв'язку НАТО в Україні Марк Опгенорт пропонує Україні активніше залучати не лише західні управлінські практики, а й досвід Революції гідності при реформуванні сектору безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

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«Три роки тому Альянс прийняв рішення посилити свою співпрацю і посилити свою присутність в Україні. Це відбулося через кілька тижнів буквально після агресії РФ, в той час ті проекти, над якими ми працювали, були орієнтовані на більш короткострокову перспективу», - зазначив Опгенорт.

За його словами, з часом допомога Україні з боку НАТО нарощувалася, трансформувалася через трастові фонди Альянсу, через різноманітні програми допомоги, вона ставала більш довгостроковою, спрямовувалася на довготривалі, фундаментальні реформи.

«Кадрова складова – це одна із найважливіших запорук довготривалих, успішних реформ. Я б тут запропонував залучити не лише західні управлінські практики до умов та реалій України, але більш якісно, ефективно та глибоко залучати той національний потенціал, який існує в Україні, який ми бачили в ході Революції гідності та в подальшому. Лідерство, спілкування, рішучість – все це було важливими факторами тоді і вони залишаються важливими факторами успіху сьогодні в секторі безпеки та оборони», - заявив Опгенорт.