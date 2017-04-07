У НАТО заявили, що Україна сама повинна вирішити питання щодо вступу в Альянс

Заступник генерального секретаря Організації північноатлантичного договору (НАТО) Роуз Геттемюллер заявляє, що Україна сама повинна вирішити питання вступу в НАТО, але Альянс залишає двері відкритими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в рамках 10-го Київського Безпекового форуму.

Говорячи про членство України в Альянсі, Геттемюллер виокремила два головних принципи.

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«Перш за все, і цей принцип є настільки важливим, що я його повторюю знову і знову, куди б я не поїхала, що кожна країна, не залежно від того, де вона знаходиться, і безумовно у цій частині світу, повинна мати право обирати свої власні безпекові відносини», - зазначила заступник генсека НАТО.

Вона сказала, що безпекові відносини не повинні бути чимось, що нав'язується ззовні. За її словами, Альянс ніколи не нав'язував себе жодній країні, але з боку Росії інколи можна було почути, що нібито НАТО нав'язує Україні, що вона повинна стати її членом.

«Це нонсенс», - наголосила Геттемюллер.

«Це залежить від України вирішувати, що вона хоче робити зі своїми відносинами у сфері безпеки», - зауважила вона.

Водночас заступник генсека сказала, що вступ Чорногорії в НАТО є свідченням другого принципу, відповідно до якого Альянс «рішуче підтримує свою політику відкритих дверей».