Міліція заперечує побиття у Львові члена Партії регіонів, затриманого за носіння ножа

Правоохоронці заперечують інформацію про побиття члена Львівської організації Партії регіонів Тараса АДАМОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, Т.АДАМОВИЧА було затримано 4 жовтня близько опівночі у Львові біля ринку „Привокзальний”. Тоді працівники патрульно-постової служби міліції попросили двох молодих чоловіків пред’явити документи, оскільки в одного з молодиків на ремені знаходився ніж.

Одним із затриманих, як пояснили в ДЗГ, виявися член Львівської організації Партії регіонів Т.АДАМОВИЧ, який пред’явив партквиток. Водночас на прохання працівників міліції показати дозвіл на носіння холодної зброї Т.АДАМОВИЧ почав обурюватися, після чого був доставлений до Франківського райвідділу м. Львова до з’ясування обставин.

Близько першої години ночі до райвідділу міліції родичем Т.АДАМОВИЧА були надані документи про те, що ніж не є холодною зброєю, і затриманого було відпущено, зазначили в ДЗГ.

Як стверджують правоохоронці, при затриманні Т.АДАМОВИЧА та його колеги працівники міліції діяли згідно зі ст. 263 частини 2 Кримінального кодексу України „Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”.

Як повідомлялося, Львівська обласна організація Партії регіонів звинувачує міліцію в незаконному затриманні й побитті члена партії Т.АДАМОВИЧА у Львові.

За даними облорганізації, коли 4 жовтня близько опівночі Т.АДАМОВИЧ повертався додому, на вул. Городоцькій його зупинили співробітники міліції і попросили пред`явити документи. Не маючи при собі паспорта, Т.АДАМОВИЧ пред`явив партійний квиток.

"Моментально на його адресу і з приводу Партії регіонів у цілому посипалися брудні образи, брудні лайки і міцні стусани", - сказано в повідомленні.

Також зазначено, що після цього міліціонери кинули партквиток на землю.

Т.АДАМОВИЧ був доставлений до Франківського районного відділення міліції, звідки був відпущений зранку 5 жовтня.

Облорганізація просить керівництво міліції дати оцінку діям своїх співробітників і привселюдно вибачитися перед Т.АДАМОВИЧЕМ і Партією регіонів.