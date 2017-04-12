Жодні зміни у санкціях через агресію в Україні з Путіним не обговорювались - Тіллерсон

Секретар Державного департаменту США Рекс Тіллерсон заявляє, що не обговорював з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним зміну статусу санкцій через агресію проти України.

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Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ми не обговорювали ніяких змін у статусі санкцій, які були запровадженні стосовно Росії в результаті певних дій, здійснених в Україні", - заявив Тіллерсон.

Як повідомляв УНІАН, після переговорів у Кремлі голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що держсекретар не погрожував Росії новими санкціями і "взагалі нічим не погрожував".