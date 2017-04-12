Жодні зміни у санкціях через агресію в Україні з Путіним не обговорювались - Тіллерсон

22:07, 12 квітня 2017
Політика
585 0

Тіллерсон каже, що під час візиту до Москви не обговорював із Путіним жодних змін у статусі санкцій, які вводились через агресію проти України.

Рекс Тіллерсон / REUTERS

Секретар Державного департаменту США Рекс Тіллерсон заявляє, що не обговорював з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним зміну статусу санкцій через агресію проти України.

Читайте такожУ Держдепі пояснили скандальне питання Тіллерсона про Україну

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ми не обговорювали ніяких змін у статусі санкцій, які були запровадженні стосовно Росії в результаті певних дій, здійснених в Україні", - заявив Тіллерсон.

Як повідомляв УНІАН, після переговорів у Кремлі голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що держсекретар не погрожував Росії новими санкціями і "взагалі нічим не погрожував".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Візит Тіллерсона до Москви
Теги: #санкції#Путін#Лавров#Тіллерсон