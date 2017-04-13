Рада сьогодні розгляне звільнення Білоуса з посади голови Фонду держмайна (наживо)

Сьогодні Верховна Рада розгляне проект постанови про звільнення Ігоря Білоуса з посади голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні парламент розглядатиме низку законопроектів з питань енергетики, зокрема, щодо ринку електроенергії.

Крім того, порядком денним роботи ВР передбачено розгляд, зокрема, питань щодо правоохоронної діяльності, серед них — проект закону про внесення змін до порядку зарахування строку попереднього ув'язнення, що стосується “закону Савченко”.

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Також розглядатиметься питання призначення позачергових виборів сєвєродонецького міського голови та депутатів Сєвєродонецької міськради.