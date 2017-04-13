Позитивних результатів на переговорах у Мінську немає, бо РФ блокує усі ініціативи – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що позитивних результатів у роботі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі немає, бо Російська Федерація блокує усі ініціативи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Коли воно блокується, які можна побачити плюси? Я завжди очікую, що хоча б мінімальні кроки з безпеки і звільнення заручників будуть здійсненні", - сказав міністр, коментуючи вчорашню зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"А якщо воно постійно блокується... Для нас всіх насправді це дуже світле свято (Великдень), тому це і була ініціатива президента з 1 квітня якимось чином просуватися до безпеки. Але яка безпека, коли у нас в одну ніч 80 обстрілів, в іншу - 60, вже не рахуючи те, що ОБСЄ туди не пускають, нема реального допуску ОБСЄ до всієї території Донбасу. Я не кажу щодо лінії дотику...", - додав міністр.

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"Тому плюсів з вчорашнього засідання, на жаль, аж ніяк не побачите, але маємо працювати, щоб використовувати і цей майданчик", - констатував Клімкін.

Він додав, що українцям на переговорах в Мінську допомагають представники ОБСЄ, але зрозуміло, що можливості цієї організації обмежені.

"Тому і кажу про те, що потрібно підсилити спостережну місію ОБСЄ", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо врегулюванню ситуації на сході України Мартін Сайдік вчора за підсумками зустрічі в Мінську заявив, що представники України, Росії й бойовики висловили прихильність режиму припинення вогню на Донбасі перед Великодніми святами.