Ющенко сьогодні поїде на Кіровоградщину

08:36, 05 лютого 2009
Політика
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Нарада щодо зарплат і бюджетів 

Сьогодні, 5 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Кіровоградської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у рамках поїздки В.ЮЩЕНКО проведе нараду щодо заходів із забезпечення прав працівників на отримання заробітної плати, виконання місцевих бюджетів, у тому числі у сфері комунальних послуг, соціального захисту населення, пенсійних виплат.

 

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