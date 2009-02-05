Ющенко сьогодні поїде на Кіровоградщину

Нарада щодо зарплат і бюджетів

Сьогодні, 5 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Кіровоградської області. Як повідомляє прес-служба глави держави, у рамках поїздки В.ЮЩЕНКО проведе нараду щодо заходів із забезпечення прав працівників на отримання заробітної плати, виконання місцевих бюджетів, у тому числі у сфері комунальних послуг, соціального захисту населення, пенсійних виплат.

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