У Дружківці відсторонили від посади главу муніципальної поліції, який співпрацював з "ДНР" (відео)

У Дружківці відсторонили нещодавно обраного керівника муніципальної поліції, яка має стежити за благоустроєм міста. Сергія Бережного викрили у співпраці з бойовиками "ДНР" в часи окупації. Про це ТСН повідомив мер міста Валерій Гнатенко.

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"На сьогодні цю особу поки відсторонено від роботи, ми оголосили офіційний конкурс, щоб не було пересудів", – сказав мер.

Муніципальна поліція – ідея міськради Дружківки. На останній сесії на купівлю автомобіля для цієї структури виділили 300 тисяч гривень. Журналісти запитали, чому керівником став саме Бережний. Мера на місці не було. За нього відповідав заступник. Олег Поляков про минуле міліціонера каже, не знав.

"Я тут не працював, тому не можу нічого сказати. У нас немає такої офіційної інформації, що він працював керівником. Щоб слідкувати за благоустроєм, це не має ключового значення", - сказав Поляков.

Знаходиться муніципальна поліція в приміщенні колишньої ДАІ. Керівника на місці не виявилося. Старший інспектор раптово захворів, хоча вранці у формі його бачили біля міськради. У часи окупації він працював в ДАІ. Каже, тоді міліція стежила за порядком.

Так звана муніципальна поліція замислювалася як орган для контролю за благоустроєм міста. До сфери його відповідальності входить несанкціонована торгівля, звалища, паркування на газонах та інше.

За інформацією журналістів, у 2014 році під час захоплення міста бойовиками Сергій Бережний "пішов угору" по кар'єрних сходах, із заступника став виконуючим обов'язки головного міліціонера міста. З бойовиками працював пліч-о-пліч.

В кінці березня керівника муніципальної поліції представили місцевим журналістам. Ось як він розповідав про своє бачення функцій підрозділу: "Муніципальна поліція – це місцева поліція, місцевий орган, який займається саме безпосередніми справами міста. Ми не штрафуємо, тільки реагуємо і даємо правову оцінку".

Депутат Дружківської міськради Олександра Пахомова показала журналістам газету за той період. Цитує Бережного: "Разом з нашими співробітниками представники "народного ополчення Донбасу" патрулюють місто для збереження громадської безпеки" ну і так далі. Причому для того, щоб місцеві люди не могли чинити опір, рішенням міської ради на той момент мером Гнатенком було прийнято рішення про вилучення зареєстрованої зброї у місцевого населення, для чого – щоб потім передати "ополченцям". А ось постанова, підписана Бережним, щоб здати зброю на зберігання у відділ міліції".

На одному відео Бережний стоїть позаду мера міста Валерія Гнатенка. Три роки тому той ініціював так званий референдум в Дружківці, а перед цим – дозволив на будівлю міської ради повісити прапор Росії.

"Всі залишилися на своїх місцях, ніхто не поніс відповідальності, хоча, за нашими відомостями, з міста пішло воювати приблизно півтори тисячі людей на той бік. Хтось загинув, хтось по Росії хитається, сім'ї розпалися, і я вважаю, що виною всьому - це наша влада", - упевнений місцевий депутат Віктор Баштовий.

Журналісти вирішили провідати хворого Сергія Бережного вдома. З квартири вийшла дочка, сказавши, що зв'язатися з батьком неможливо, а вдома його немає. Кореспондент намагалася зв'язатися з ним два дні, але марно.

"ТСН досі чекає відповіді Служби безпеки України", - йдеться в репортажі.

Раніше в Нацполіції повідомили, що "муніципальна поліція" не має ніякого відношення до їх підрозділам в Донецькій області і пообіцяли перевірити інформацію.