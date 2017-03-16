Скандал в Івано-Франківську: школярам роздали грамоти із російським триколором (відео)

Як йдеться в сюжеті ТСН.19:30, непорозуміння в центрі зайнятості пояснили механічною помилкою. "Директор подзвонив у цю службу – державну установу, наскільки я розумію. Вони посміялися: ой-ой... і все", - сказав обурений заступник директора школи-ліцею №23 Олександр Кочинаш.

Вчителі оприлюднили фото грамот у соцмережах, бо їх не влаштовує такий несерйозний підхід: на узгодженому з департаментом освіти заході не купити по 1,5 гривні грамот у крамниці.

Наступного дня працівники центру таки прийшли до школи, вибачилися, грамоти забрали, натомість вручили школярам інші – вже з синьо-жовтою стрічкою. "Пояснили, що були колись заготовлені грамоти, поспішали, недогледіли і таке інше. Я так зрозумів, що пошкодували грошей купити нові грамоти, хтось витягнув з інтернету", - вважає директор навчального закладу Микола Василик.

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На скандальних грамотах стояла мокра печатка івано-франківського міського центру зайнятості та підпис його керівника. Як Ігор Сливінський не помітив на них російський триколор та дозволив таку нагороду вручити дітям, дізнатися так і не вдалося: на робочому місці його не було, а секретар допомогти журналістам відмовилася. "Я не маю його номера телефону. Він десь від'їхав", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, рік тому у столиці Алтайського краю РФ стався схожий інцидент - дитячий садок видавав грамоти з гербом України.