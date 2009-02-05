Янукович: вибори будуть тоді, коли люди нас винесуть з ВР

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності проведення дострокових президентських і парламентських виборів та відставки уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «без зміни влади, без зміни Конституції не вдасться нам застабілізувати політичну ситуацію». Він додав, що «поки не прийде відповідальна команда, якій буде довіряти український народ, якому вже набридло, як їх дурять політики, не буде спокою в нашій країні».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив: «Вихід з цієї ситуації один – треба міняти і Президента, і уряд, і парламент». «Повинні бути дострокові вибори – і парламентські, і президентські», - заявив він.

Говорячи про дату цих виборів, В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «А коли вони будуть? Я скажу так – тоді, коли нас з вами люди винесуть з цього залу». Він зазначив, що «якщо ми хочемо цього дочекатися, то ми дочекаємось».

За словами лідера Партії регіонів, необхідно сідати за стіл переговорів і домовлятися, «коли ми це (йдеться про вибори – УНІАН) зробимо найближчим часом».

Він зазначив, що з 2004 року «ми весь час бачили спектакль – поцілунки, обійми, танці, відвідування інших країн і розповіді про те, як ми перемогли і захопили владу». За його словами, за цей час нічого не було зроблено для розвитку держави, для покращення життя людей нинішньою владою. Він підкреслив, що не були виконані обіцянки, які давалися на Майдані.