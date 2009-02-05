Тимошенко думає, що її крісло в умовах кризи нікому не потрібне

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що результати сьогоднішнього голосування у Верховній Раді свідчать про висловлювання довіри уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

«Я можу тільки констатувати, що замість резолюції недовіри уряду сьогодні проголосовано резолюцію про довіру уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, очевидний той факт, що ніхто «з цих сміливих опозиціонерів не хотів би бути на чолі уряду, не хотів би бути міністром в уряді» в умовах фінансово-економічної кризи.

Прем`єр-міністр упевнена, що головною метою Партії регіонів було дестабілізувати ситуацію в країні та створити умови, за яких уряд не міг би працювати спокійно. «Я дуже добре розумію, що сьогодні крісло прем`єр-міністра ні для кого не є привабливим, тому що це дуже важка, відповідальна і невдячна робота», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що сьогоднішнє голосування у Верховній Раді є підставою для продовження діяльності уряду, продовження реалізації державних програм і виконання державного бюджету для мінімізації негативного впливу світової кризи на економіку України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 5 лютого, відмовилася висловити недовіру уряду.

За ухвалення відповідного проекту постанови, внесеної депутатами від фракції Партії регіонів, проголосували 203 народних депутати.

Зокрема, підтримали прийняття постанови 172 народні депутати від фракції Партії регіонів, 1 - від БЮТ, 10 - від НУ-НС, 20 - від КПУ.