У РНБО не погоджуються з вимогами родичів моряків «Фаїни»

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан ГАВРИШ заперечує можливість включення родичів моряків “Фаїни” до групи їхнього супроводу з Кенії до України.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

За словами С.ГАВРИША, вимоги родичів моряків щодо включення до такої групи людей, яким вони довіряють, будуть розглянуті.

Разом з тим, він заперечив можливість включення до складу групи безпосередньо родичів моряків.

За словами першого заступника секретаря РНБО, суто технічно буде важко оперативно організувати переліт до Кенії групи людей, які не мають відповідних віз. Він додав, що одразу після повернення членів екіпажу до Києва їхні родичі зможуть з ними зустрітися.

Також С.ГАВРИШ зазначив, що навряд чи представники української влади зможуть виконати вимогу родичів не проводити жодних медичних обстежень, консультацій моряків з психологами після прибуття до Кенії. За його словами, є певна усталена міжнародна практика, яка передбачає медогляд постраждалих у подібних ситуаціях. “Держава має забезпечити здоров’я цих людей”, - сказав С.ГАВРИШ.

При цьому він відкинув підозри родичів щодо можливих спроб чинити через відповідних фахівців психологічний вплив на моряків. Разом з тим, С.ГАВРИШ додав, що самі члени екіпажу, звичайно, мають право відмовитись від надання медичної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого, на прес-конференції родичі моряків “Фаїни” висунули вимогу максимально узгодити з ними формування групи супроводу моряків під час повернення в Україну. Вони виступають категорично проти включення до складу такої групи державних “медиків” і “психологів”. Натомість, за їх словами, обов’язково до складу групи супроводу мають бути включені люди, яким довіряють родичі моряків, а також безпосередньо хтось із родичів членів екіпажу.

Судно «Фаїна» було захоплене піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажа судна – 17 громадян України. На борту «Фаїни» знаходяться 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії.

4 лютого сомалійські пірати отримали 3,2 млн. дол. викупу за український суховантаж з танками та іншим озброєнням на борту і 5 лютого залишили судно.