ВАСУ не захотів розглядати позов екс-генпрокурора Шокіна до Ради і Порошенка



Вищий адміністративний суд відмовив в розгляді по суті позову екс-генпрокурора Віктора Шокіна про поновлення його на посаді. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія суддів під головуванням судді Валентина Мороза.

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«У задоволенні клопотання позивача про поновлення строку до подачі позову до ВАСУ відмовити, адміністративний позов Віктора Шокіна до президента України Петра Порошенка та Верховної Ради України про визнання незаконною та скасування рішень залишити без розгляду», - заявив Мороз.

Як повідомляв УНІАН, суд взяв до провадження позов Шокіна до Верховної Ради і президента Петра Порошенка з приводу поновлення його на посаді генерального прокурора.

За даними прес-служби ВАСУ, Шокін вимагав скасувати постанову парламенту про дозвіл на його звільнення з посади генпрокурора та відповідний указ президента: «Визнати незаконною та скасувати постанову Верховної Ради від 29 березня 2016 року про надання згоди на звільнення президентом України Шокіна з посади генпрокурора. Також визнати незаконним та скасувати указ президента від 3 квітня 2016 року про звільнення Шокіна, а також указ президента від 23 червня 2016 року №269/2016. А також поновити Шокіна на посаді».