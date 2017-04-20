Адвокат Шокіна пояснив, чому той вирішив судитися за поновлення на посаді генпрокурора

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін вирішив подав позов до Вищого адміністративного суду з вимогою скасувати постанову парламенту про дозвіл на його звільнення з посади генпрокурора та відповідний указ президента після заяв народного депутата Олександра Онищенка про нібито підкуп депутатів. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Шокіна, адвокат Владислав Максимов під час засідання суду.

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Максимов попросив суд визнати поважними причини пропущення місячного строку подачі позову і відновити цей термін.

«У грудні 2016 року позивач ознайомився з публічними заявами народного депутата Онищенка про підкуп народних депутатів України. В тому числі задля впливу на їх позицію при голосуванні про звільнення позивача (Шокіна – УНІАН)» - зазначив він.

«В липні 2017 року позивач довідався про те, що під час голосування за надання згоди на його звільнення в залі засідання Верховної Ради відбувалися випадки «кнопкодавства», - сказав адвокат.

За його даними, 15 і 27 лютого 2017 року позивач отримав офіційну інформацію, яка прямо або опосередковано підтверджує наявність порушень, допущених під час голосування за його звільнення, а саме - інформацію, що під час голосування за звільнення позивача були зараховані голоси народних депутатів, які фізично не були присутні під час пленарного засідання, а також інформацію про можливий підкуп народних депутатів під час голосування за надання згоди на звільнення його підзахисного.

У свою чергу представники відповідачів у справі спростували заяви представника екс-генпрокурора і попросили суд відмовити позивачу в поновленні строків подачі позову, зазначивши, що на це немає поважних причин.

Зокрема, представник Верховної Ради заявив, що «відношення позивача, який претендує на поновлення на посаді генпрокурора до заяв народного депутата, який перебуває поза межами України та відносно якого всі суди вирішили питання щодо задоволення можливості притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешту, викликає сумніви».

«У нас немає офіційних документів, крім якихось міфічних заяв, що Олександр Онищенко як народний депутат про щось свідчить», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, суд взяв до провадження позов Шокіна до Верховної Ради і президента Петра Порошенка з приводу поновлення його на посаді генерального прокурора.

За даними прес-служби ВАСУ, Шокін вимагає скасувати постанову парламенту про дозвіл на його звільнення з посади генпрокурора та відповідний указ президента: «Визнати незаконною та скасувати постанову Верховної Ради від 29 березня 2016 року про надання згоди на звільнення президентом України Шокіна з посади генпрокурора. Також визнати незаконним та скасувати указ президента від 3 квітня 2016 року про звільнення Шокіна, а також указ президента від 23 червня 2016 року №269/2016. А також поновити Шокіна на посаді».