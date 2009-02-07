Губернатор розказав, як Тимошенко несподівано для всіх перервала нараду
Асадчєв не отримував вказівок від Ющенка
Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ заявив, що не одержував від Президента України Віктора ЮЩЕНКА вказівки щодо ігнорування заходів за участю прем`єр-міністра України.
Про це говориться в поширеній серед журналістів спеціальній заяві губернатора.
«6 лютого 2009 року мала відбутися селекторна нарада прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з керівниками облдержадміністрацій, представниками АПК і споживчого ринку, де планувалося розглянути і вирішити невідкладні питання підготовки підприємств аграрного сектору до весняно-польових робіт. Більшість областей представляли заступники голів облдержадміністрацій. Втім, прем`єр-міністр припинила нараду, звинувативши Президента України Віктора ЮЩЕНКА в тому, що він нібито не допускає до подібних заходів голів адміністрацій», - повідомив В.АСАДЧЕВ і зазначив: «Подібні звинувачення абсолютно не відповідають дійсності. Я особисто як голова Полтавської обласної державної адміністраці, заявляю, що не одержував від Президента України вказівок щодо ігнорування цього або будь-яких заходів за участю прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО».
В.АСАДЧЕВ також зазначив, що подібні висловлювання у бік Президента абсолютно необгрунтовані і некоректні.
«Упевнений, що подібні висловлювання високопосадових осіб не йдуть на користь загальнодержавним справам. Зараз необхідно спільними зусиллями знаходити шляхи вирішення проблем», - заявив В.АСАДЧЕВ.
Він вважає, що ситуація в сільському господарстві склалася критична, оскільки агропромисловий комплекс практично позбувся державного фінансування.
«Йдучи на нараду, я особисто хотів донести тривогу до прем`єр-міністра, і дуже жалкую, що розмови не вийшло», - сказав В.АСАДЧЕВ.
Нагадаємо, вчора участь в селекторній нараді взяли голови Тернопільської, Полтавської, Івано-Франківської ОДА, а також прем`єр-міністр Криму. Під час проведення селекторної наради Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що губернатори не вийшли на зв`язок за вказівкою Президента, і припинила нараду.