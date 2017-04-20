МЗС України відреагувало на проведення окупантами в Криму "економічного форуму"

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації у зв'язку з проведенням в окупованому Криму так званого "Ялтинського міжнародного економічного форуму". Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

"Міністерством закордонних справ України нотою висловлено рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з проведенням 20-22 квітня 2017 року так званого "Ялтинського міжнародного економічного форуму" на тимчасово окупованій Російською Федерацією території української Автономної Республіки Крим та м. Севастополь", - наголосили в МЗС.

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У зв'язку з цим дипломати вкотре наголосили, що проведення згаданого заходу є грубим порушенням Російською Федерацією державного суверенітету України, законодавства України, загальновизнаних норм міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, Резолюцій Генеральної асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року та "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь" A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року, а також інших багатосторонніх міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та Російська Федерація.

"У цьому контексті висловлено категоричну вимогу стосовно вжиття російською стороною невідкладних заходів щодо відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, неухильного дотримання загальновизнаних норм міжнародного права та негайного припинення практики проведення без згоди України будь-яких заходів на її суверенній території", - підсумували в МЗС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на територію окупованого Росією Криму приїхала низка проросійських бізнесменів, політиків і громадських діячів з Європи, які візьмуть участь у так званому "Ялтинському міжнародному економічному форумі".