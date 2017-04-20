До окупованого Криму приїхали європейські політики, найчисленніша делегація - з Італії

На територію окупованого Росією Криму приїхала низка проросійських бізнесменів, політиків і громадських діячів з Європи, які візьмуть участь у так званому "Ялтинському міжнародному економічному форумі".

В анексований Крим прибули, зокрема, бізнесмени і політики з Великобританії, Німеччини, Греції, Кіпру, Австрії, передає ЄвроПравда.

Одна з найчисельніших делегацій прибула з італійського регіону Венето. Делегацію очолив голова регіональної ради Роберто Чамбетті. Він є членом євроскептичнішою партії "Ліга Півночі", яка нещодавно домовилася про співпрацю з "Єдиною Росією".

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В окупований Крим також прибули члени італійського Сенату (верхня палата парламенту) Серджіо Дівіна ("Ліга Півночі") і Бартоломео Амідеї ("Вперед, Італіє").

У складі делегації також політик Стефано Валдегамбері, який виступає з ідеєю проведення референдуму про незалежність регіону Венето від Італії.

Крім того, на окупований півострів також приїхав депутат Національної ради Австрії (нижньої палати парламенту) від ультраправої "Партії Свободи" Йоганн Хюбнер.

У форумі бере учать румунський євродепутат Лаурентіу Ребега, який представляє в Європарламенті вкрай праву націоналістичну групу "Європа націй і свобод".

Як повідомляв УНІАН, делегація європейських та українських політиків 19 березня прибула в окупований Крим з триденним візитом.