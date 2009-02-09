Тимошенко в Мюнхені (фото)

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко, виступаючи на 45-й Міжнародній конференції з питань безпеки ”НАТО, Росія, нафта і газ: майбутнє європейської безпеки” в Мюнхені, запропонувала країнам Європи уніфікувати систему визначення цін на газ і його транзит. Вона зазначила, що остання газова криза показала фактичну відсутність в Євросоюзі єдиної енергетичної політики. Також Тимошенко наголосила, що Україна повністю підтримує створення європейської системи безпеки і оборони, і хотіла б брати участь у цьому процесі.

Фото Олександра Прокопенка / УНІАН