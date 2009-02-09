Ющенко бачить у переговорах Тимошенко з Росією ознаки корупції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає неприпустимим кулуарні домовленості уряду України щодо відкриття в Росії кредитної лінії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу, оголошуючи позицію Президента щодо намірів уряду отримати в Росії кредит у сумі 5 млдр. доларів.

І.ВАННИКОВА заявила, що, на думку Президента, цей «кулуарний візит делегації уряду України в Росію» відбувався з порушенням вітчизняних правових норм, які регламентують ведення міжнародних переговорів. Вона наголосила, що Президент не затверджував директив на ці переговори і не отримував від уряду відповідних документів.

«Глава держави вважає неприпустимою ситуацію, коли стратегічні для життя країни питання вирішують кулуарно, з порушенням встановлених правових норм та з виразними ознаками корупції», - сказала прес-секретар.

Вона додала, що Президенту відомо лише про технічне завдання переговорної групи. Він вважає неприпустимим поєднувати отримання Україною кредиту з ратифікацією договору про «нульовий варіант» та про долю вітчизняної ГТС, наголосила І.ВАННИКОВА.

При цьому вона нагадала, що «нульовий варіант» передбачає, що Росія бере на себе всі борги Радянського Союзу, водночас Україна відмовляється від своїх претензій на будь-яку власність СРСР, в тому числі, й за кордоном.

«Президент закликає до зваженості та прозорості у питаннях зовнішніх запозичень. Він звертає увагу, що державні борги віддаватимуть не чиновники, яких їх отримують, а український народ, насамперед, молоде покоління», - сказала І.ВАННИКОВА.

Довідка УНІАН. За інформацією ЗМІ, уряд України намагається отримати від РФ кредит на суму 5 млрд. дол.

7 лютого ц. р. газета "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомила, що російська сторона висунула ряд додаткових умов отримання Україною п`ятимільярдного кредиту від Російської Федерації, остаточне узгодження умов якого має відбутися через тиждень в Москві.

За даними видання, в першому раунді переговорів про надання Україні цього кредиту, котрий відбувся в Москві в п`ятницю, 6 лютого, від української сторони взяли участь заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ, а також ряд представників Міністерства закордонних справ і Національного банку.

Як повідомило джерело «ДТ» в українській делегації, в ході зустрічі з міністром РФ Олексієм КУДРІНИМ було висунуто цілий ряд додаткових умов отримання Україною кредиту. Зокрема, російська сторона чекає від української: ратифікації угоди про так званий «нульовий варіант» (так називається договір про розподіл майна колишнього СРСР, за яким Росія бере на себе всі борги Союзу, але інші колишні республіки відмовляються від своїх претензій на будь-яке майно СРСР); вирішення Україною питань з власністю колишнього СРСР за кордоном; вирішення спірних питань з російською власністю в Україні; визнання Україною як держборгу боргів українських підприємств перед Зовнішекономбанком СРСР.

При цьому попередні фінансові умови можливої позики поки тримаються в секреті до затвердження сторонами.

7 лютого прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтвердила інформацію про переговори щодо виділення Росією кредиту для України.