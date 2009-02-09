Петьовка про арифметику від Тимошенко: позичити 5 млрд., подарувати - 12

Умови отримання Україною п`ятимільярдного кредиту від Російської Федерації повинні бути оприлюднені та розглянуті Верховною Радою та Радою національної безпеки та оборони України, вважає народний депутат, член Президії партії "Єдиний центр" Василь ПЕТЬОВКА.

«Арифметика від Юлії ТИМОШЕНКО виглядає так: позичити 5 млрд., при цьому подарувавши 12 млрд.», - прокоментував депутат умови кредиту, який премєр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО збирається отримати в Росії.

«Російська влада вже висунула низку умов надання кредиту. Виконання лише однієї з них - ратифікація угоди про "нульовий варіант", за якою Україна відмовляється від претензій на будь-яку власність СРСР, веде до того, що наша держава втратить щонайменше 12 млрд. доларів», - зазначає народний депутат.

Політик зауважує, що у Росії досить складне фінансове становище для того, щоб кредитувати інші держави. Так, у Росії дефіцит бюджету в 2009 році може скласти 40-70 млрд. доларів, і більшість експертів прогнозують для цієї країни від’ємний показник ВВП. Тому, очевидно, що кредит Україні міг бути наданий лише на дуже вигідних умовах для Росії, вважає В.ПЕТЬОВКА.

На його думку, «щоб віддати кредит, уряд може влаштувати для Росії приватизацію за безцінь українських стратегічних підприємств, зокрема «Укртелекому», Одеського припортового заводу чи обленерго. Також не оприлюдненою умовою надання кредиту може бути частковий контроль Росії над українською ГТС».

Депутат переконаний, що умови надання Росією кредиту повинні бути оприлюднені та розглянуті Верховною Радою та РНБО. «Ми вже мали досвід «секретних» газових домовленостей Ю.ТИМОШЕНКО, після яких Україна потрапила в десятирічну газову кабалу до Росії. Ще одних таких «домовленостей» українська економіка не витримає», - підсумував В.ПЕТЬОВКА.

Довідка УНІАН. За інформацією ЗМІ, уряд України намагається отримати від РФ кредит на суму 5 млрд. дол.

7 лютого ц. р. газета "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомила, що російська сторона висунула ряд додаткових умов отримання Україною п`ятимільярдного кредиту від Російської Федерації, остаточне узгодження умов якого має відбутися через тиждень в Москві.

За даними видання, в першому раунді переговорів про надання Україні цього кредиту, котрий відбувся в Москві в п`ятницю, 6 лютого, від української сторони взяли участь заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ, а також ряд представників Міністерства закордонних справ і Національного банку.

Як повідомило джерело «ДТ» в українській делегації, в ході зустрічі з міністром РФ Олексієм КУДРІНИМ було висунуто цілий ряд додаткових умов отримання Україною кредиту. Зокрема, російська сторона чекає від української: ратифікації угоди про так званий «нульовий варіант» (так називається договір про розподіл майна колишнього СРСР, за яким Росія бере на себе всі борги Союзу, але інші колишні республіки відмовляються від своїх претензій на будь-яке майно СРСР); вирішення Україною питань з власністю колишнього СРСР за кордоном; вирішення спірних питань з російською власністю в Україні; визнання Україною як держборгу боргів українських підприємств перед Зовнішекономбанком СРСР.

При цьому попередні фінансові умови можливої позики поки тримаються в секреті до затвердження сторонами.