Томенко радить Ющенку писати заяву про відставку

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що дострокові вибори президента в Україні можливі лише за умови добровільної згоди на це нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

Про це М.ТОМЕНКО заявив під час ефіру на радіо “Ера”, повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера.

“Будь-які дострокові вибори - парламентські чи президентські - можливі лише за погодженням ключових гравців”, - зазначив заступник голови ВР.

Коментуючи критику Президента на адресу Кабінету міністрів, зокрема, його останню заяву, що вся відповідальність за ситуацію в Україні лежить виключно на уряді та прем’єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО, М.ТОМЕНКО зауважив, що логічним кроком після цього мало б бути написання Президентом заяви про відставку. Він пояснив це тим, що Конституція України та чинне законодавство наділяє Президента великими повноваженнями, але і значною відповідальністю за соціально-економічний стан держави.

“Ця емоційна заява викликана тим, що двічі поспіль Президентові разом з Партією регіонів не вдалося відправити уряд у відставку. Але політики такого рівня після подібних заяв пишуть заяву про добровільну відставку”, - сказав М.ТОМЕНКО.