Завтра відкриють пам'ятник Тимошенко

Міні-пам’ятник прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО 10 лютого у Чернівцях має намір урочисто відкрити відомий чернівецький художник Анатолій ФЕДІРКО. Арт-проект він назвав «(NоN) Cult №7».

Як повідомив кореспондентові УНІАН сам А.ФЕДІРКО, на таку ідею його наштовхнула думка про те, що «проста українська жінка - красуня, економіст за фахом - змушена співіснувати як політик у ворожому чоловічому середовищі». «Зрештою, - говорить художник, - без перебільшення, Юлія ТИМОШЕНКО – це богиня, яка вимушена щодня змінювати вбрання та прикраси, попри світову економічну кризу. Тому я присвячую свою чергову роботу цій жінці - прем’єр-міністрові України Ю.ТИМОШЕНКО».

Як вважає А.ФЕДІРКО, образ жінки в українській політиці сьогодні – це нонсенс. «Учора жінка-політик - брюнетка, сьогодні – фальшива блондинка. Стильну жінку-політика вирізняє прихильність до знакових модних брендів, на що не впливає фінансова криза».

«Жінка, насамперед, – жінка, решта - інтимні подробиці», – зауважує автор пам’ятника прем’єру.

Як виглядатиме новий мистецький задум, присвячений Ю.ТИМОШЕНКО, його автор не повідомляє. Втілювати його А.ФЕДІРКО буде на вулиці Головній у Чернівцях, біля крамниці «Букініст», де вже є дві його роботи – бюст Юрію АНДРУХОВИЧУ та фото-пам’ятник Арсенію ЯЦЕНЮКУ.