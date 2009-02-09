Шеварднадзе думає, що Росію зараз Крим не цікавить

Екс-міністр закордонних справ СРСР, колишній Президент Грузії Едуард ШЕВАРДНАДЗЕ вважає причиною особливого інтересу Російської Федерації до Абхазії – прагнення знайти вихід до Чорного моря.

Про це політик заявив у ексклюзивному інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине».

Зокрема, на репліку журналіста про те, що експерти передбачають, що РФ спробує спровокувати військовий конфлікт у Криму за грузинським сценарієм, Е.ШЕВАРДНАДЗЕ сказав, що «кримське питання Росію зараз вже не дуже хвилює».

«В часи СРСР Росія користувалася портами в Одесі, Севастополі та Іллічівську. Потім вона втратила ці порти і стала шукати виходи до Чорного моря. Саме у цьому полягає причина особливого інтересу РФ до Абхазії. Зараз в Очамчирі будується морська база, а в Гудауті - авіаційна. Можна сказати, Росія вирішила свою проблему. А значить, кримське питання її зараз вже не дуже хвилює», - вважає колишній Президент Грузії.