Команди Путіна і Медведєва пересварилися

Президент Росії Дмитро Медведєв почав дистанціюватися від прем`єр-міністра Володимира Путіна і його економічного курсу.

Про це пише американська газета Washington Post.

"Російський президент почав скидати із себе імідж покірного помічника свого могутнього попередника, що породжує розмови про виникнення між ними тертя", - пише видання.

Так газета, посилаючись на одного з радників Медведєва, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що Путін і Медведєв продовжують працювати в тісній зв`язці, але команди, що суперничають, у їхньому оточенні посварилися з низки питань, включаючи економічний курс.

"Вплив Медведєва як і раніше небезмежний, визнав співрозмовник, але президент знаходить способи самостверджуватися, не дратуючи Путіна і стару гвардію", - пише автор.

На думку деяких аналітиків, своєю критикою на адресу уряду Путіна Медведєв дав зрозуміти російській еліті, що дії уряду відтепер можна безперешкодно критикувати, і поставив Путіна в положення потенційного цапа відбувала.

"Він намагається зберегти власний імідж, тому що передчуває, що імідж Путіна в найближчі місяці постраждає. Наскільки далеко Медведєв зайде, нікому не відомо", - пояснив газеті політолог Дмитро Орєшкін.

Видання відзначає, що контрольовані Кремлем ЗМІ продовжують створювати картину єдності керівництва.

Українська правда