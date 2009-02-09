Литвин категорично проти відставки Лавриновича
Спікер пояснив, чому
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не вважає доцільною відставку свого першого заступника Олександра ЛАВРИНОВИЧА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи внесені на розгляд парламенту проекти постанов щодо звільнення О.ЛАВРИНОВИЧА.
В.ЛИТВИН наголосив: «Я проти додаткових імпульсів для збурення і протистояння у Верховній Раді». «Я категорично проти», - підкреслив він.
Коментуючи проект постанови, який стосується процедури вирішення даного питання (у проекті постанови йдеться про відхід від процедури – УНІАН), В.ЛИТВИН сказав, що, враховуючи вступ у дію закону про регламент, не є доцільним до розгляду кожного питання змінювати процедуру.
«Навіщо тоді ми тричі долали вето Президента на даний закон», - зауважив В.ЛИТВИН.
За його словами, недоцільно «кожен день вносити зміни в регламент». «Цю обставину треба враховувати», - сказав він.