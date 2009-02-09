Литвин категорично проти відставки Лавриновича

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не вважає доцільною відставку свого першого заступника Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи внесені на розгляд парламенту проекти постанов щодо звільнення О.ЛАВРИНОВИЧА.

В.ЛИТВИН наголосив: «Я проти додаткових імпульсів для збурення і протистояння у Верховній Раді». «Я категорично проти», - підкреслив він.

Коментуючи проект постанови, який стосується процедури вирішення даного питання (у проекті постанови йдеться про відхід від процедури – УНІАН), В.ЛИТВИН сказав, що, враховуючи вступ у дію закону про регламент, не є доцільним до розгляду кожного питання змінювати процедуру.

«Навіщо тоді ми тричі долали вето Президента на даний закон», - зауважив В.ЛИТВИН.

За його словами, недоцільно «кожен день вносити зміни в регламент». «Цю обставину треба враховувати», - сказав він.