З ПР вигнали кримського прем'єра і мера Сімферополя

Голову Ради міністрів Криму Віктора ПЛАКИДУ та мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА виключили з Партії регіонів і виконавчого комітету Кримської республіканської організації ПР.

«Виключено з членів партії та членів виконкому Кримської організації Партії регіонів БАБЕНКА Геннадія Олександровича і ПЛАКИДУ Віктора Тарасовича. У рішенні формулювання таке – за порушення партійної дисципліни і за невиконання рішень ради Кримської організації Партії регіонів», - повідомило кореспонденту УНІАН поінформоване джерело в Партії регіонів.

За його словами, з 48 членів політради кримської парторганізації на засіданні присутні більшість, і більшістю голосів було ухвалено рішення про виключення Г.БАБЕНКА та В.ПЛАКИДИ з партії.

Джерело уточнило, що політрада, відповідно до статуту партії, «може ухвалити таке рішення».