Ющенко заявляє, що Тимошенко веде до руйнації України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що намагання українського уряду запозичити в Росії кредит на 5 млрд. доларів є "ущербним" для України і несе загрозу національним інтересам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

"Ті консультації, як їх називають тепер, по 5 млрд. доларів кредиту від Росії, - це є продовження ущербної, безликої політики українського уряду", – зауважив В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що такі теми, як державний бюджет України і його дефіцит, а також розмір державного боргу, стосуються не лише уряду та його керівника, а й кожного громадянина України.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що в результаті урядового планування бюджету дефіцит становить, орієнтовно, 31 млрд. гривень, і ще близько 45 млрд. гривень планується спрямувати на рекапіталізацію банків.

«Це дефіцит, який говорить, що уряд не може адекватно реагувати на виклики, які сьогодні є. Це уряд, який не хоче пропонувати політику змін і реформ. Це уряд, який просто проводить далі політику популізму, і це небезпечно», – сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО повторно запропонував уряду відмовитися від такого рівня по суті неконтрольованого дефіциту бюджету. У цьому контексті він застеріг від ситуації, коли Україна знову отримає гіперінфляцію. «Україна може попрощатися з однорозрядною інфляцією», – переконаний глава держави.

За його словами, уже сьогодні жоден експерт не підтвердить закладений у бюджеті показник інфляції 9,5%. «Ця дискусія торкається долі кожного громадянина», – наголосив Президент, вказавши, що зараз уряд не може контролювати інфляцію.

В.ЮЩЕНКО назвав неприпустимим ведення переговорів про зовнішнє запозичення на значну суму в 5 млрд. доларів у втаємниченому режимі. Самі ж переговори, за словами Президента, підтверджують, що уряд не може фінансово забезпечити власну бюджетну політику.

«Таке залпове запозичення спонукає таке саме залпове обслуговування», – сказав він.

Коментуючи останні домовленості щодо газу, Президент висловив думку, що, очевидно, їх невід`ємною частиною «могла бути домовленість політична, яка передбачає кредитування, тому що жодною іншою формою обслугувати таку ціну (на газ) Україна не може».

«Тому ті консультації, як вони обережно сьогодні називаються, на отримання 5 млрд. дол. кредиту з російською стороною, є продовженням ущербної безликої політики українського уряду. Це кредит, який призводить до руйнації як економічного процесу, так і процесів утворення бюджету», – сказав Президент.

Окремо В.ЮЩЕНКО висловився з приводу інформації про політичні кроки, здійснення яких може стати умовою отримання кредиту від Росії.

На його переконання, "це веде до руйнації України - як економічної, так і політичної. Адже уряд не знає, як покрити ту політику, яку сформував у бюджетній сфері. Я вважаю, що це невідповідальна і бездумна політика уряду. Тому нам треба дочекатись перших результатів цих консультацій, які проводяться на робочому рівні».

Глава держави не виключає, що це тягне за собою не лише політичні, а й економічні ризики, починаючи від прийняття "нульового варіанту".

«Я не випишу директив на проведення міжнародних переговорів на ці домовленості, - наголосив Президент України. – Я вважаю, що в такій ситуації, коли уряд зважається на тотальне запозичення з-за кордону, це політика глибоко непродумана. Це політично небезпечна політика і несе загрозу національним інтересам України».

Президент заявив, що остаточні коментарі можна буде давати, коли буде офіційно поставлено питання на проведення міжнародних переговорів з цієї теми.