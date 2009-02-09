Литвин боїться, що ситуація може дійти до авторитарних рішень

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує на важливості налагодження конструктивного діалогу, узгодженості та єдності дій влади заради повернення довіри до владних інституцій та забезпечення спокою у суспільстві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН заявив під час зустрічі сьогодні з головою Стортингу (парламенту) Королівства Норвегія Торбйорном ЯГЛАНДОМ, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо політико-економічної та соціальної ситуації в Україні та Норвегії. Зокрема, В.ЛИТВИН зазначив, що політики «не повинні ділити державу, особливо під час політичних кампаній, виборів». За його словами, враховуючи наближення президентських перегонів, «необхідно зберегти працездатну країну».

Торкаючись у цьому контексті питання про дату президентських виборів, В.ЛИТВИН висловив думку, що «очевидна і конституційна дата виборів – 17 січня 2010 року». При цьому він вважає за доцільне, аби всі фракції парламенту внесли відповідний узгоджений проект постанови, і рішення було ухвалене «всією Верховною Радою».

Голова ВР також вважає, що «всі політичні гравці мають взяти на себе зобов`язання, що вибори відбудуться демократично і прозоро».

«Ми повинні забезпечити стабільність і прозорість у роботі парламенту, щоб привнести спокій в українське суспільство, бути передбачуваними і прогнозованими для світу, - сказав голова Верховної Ради України. – Вкрай важливо налагодити діалог, який потрібен не лише на рівні гілок влади, а й на рівні різних інститутів суспільства, і я докладаю до цього зусиль». У період випробувань, переконаний він, владі «потрібно демонструвати єдину лінію». «Ми приречені знайти спільну мову», - сказав В.ЛИТВИН.

Говорячи про можливі негативні наслідки фінансової кризи, голова ВР висловив занепокоєння можливістю «стискання економіки», що, за його словами, може призвести до «стискання демократії, бо люди вимагатимуть швидких змін, а це може призвести до авторитарних рішень». Тому, переконаний В.ЛИТВИН, зростає роль парламенту, який «має зробити все, щоб в Україні не розгорталася політична криза».

В.ЛИТВИН особливо наголосив, що зараз вкрай важливо не тільки протидіяти масштабній світовій фінансово-економічній кризі, а й «повернути довіру між владою та суспільством». Разом з тим, зазначив голова Верховної Ради, необхідно «вести діалог зі світом, аби адекватно відповідати на виклики сучасності».

При цьому В.ЛИТВИН висловився за відповідний обмін досвідом з Норвегію, зокрема, з її Стортингом.