У законі, що спрощує імпічмент, слід врахувати думку Ющенка
Аргументи Володимира Литвина
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент має врахувати пропозиції Президента до закону «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».
Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав в інтерв’ю журналістам.
Він зазначив, що до парламенту надійшли два заветовані главою держави закони: про систему збору та обліку єдиного соціального внеску та про ТСК.
В.ЛИТВИН вважає, що в ухваленому Верховною Радою законі про ТСК є моменти, які необхідно змінювати, зокрема, щодо кворуму, необхідного для роботи комісії.
«Ми повинні вийти на цивілізоване врахування зауважень і рекомендацій Президента України», - наголосив В.ЛИТВИН.
Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 року Верховна Рада Україну прийняла закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Вказаним законом передбачається утворення, зокрема, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які наділяються надзвичайно широкими повноваженнями, в тому числі передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України для органів досудового слідства.
7 лютого Президент повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».
Сьогодні, 9 лютого, заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК повідомила. що Президент підпише закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», якщо депутати врахують його пропозиції до закону.