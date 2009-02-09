У законі, що спрощує імпічмент, слід врахувати думку Ющенка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент має врахувати пропозиції Президента до закону «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що до парламенту надійшли два заветовані главою держави закони: про систему збору та обліку єдиного соціального внеску та про ТСК.

В.ЛИТВИН вважає, що в ухваленому Верховною Радою законі про ТСК є моменти, які необхідно змінювати, зокрема, щодо кворуму, необхідного для роботи комісії.

«Ми повинні вийти на цивілізоване врахування зауважень і рекомендацій Президента України», - наголосив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 року Верховна Рада Україну прийняла закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Вказаним законом передбачається утворення, зокрема, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які наділяються надзвичайно широкими повноваженнями, в тому числі передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України для органів досудового слідства.

7 лютого Президент повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Сьогодні, 9 лютого, заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК повідомила. що Президент підпише закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», якщо депутати врахують його пропозиції до закону.