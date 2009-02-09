Тимошенко давно пора зайнятися перетряскою уряду

Прем’єр-міністру Юлії Тимошенко “давно треба зайнятися серйозною перетряскою свого Кабміну”, вважає політолог Віктор НЕБОЖЕНКО.

В інтерв’ю УНІАН він зазначив, що уряд “дуже залежить від політичних компромісів”, оскільки формувався “у мирний час, до кризи”, а зараз потребує серйозних змін. Ю.ТИМОШЕНКО має рахуватися зі своїми партнерами з коаліції, вважає політолог, але передусім повинна спиратися на людей, “які є професіоналами та не будуть лобіювати свої інтереси”. Це, на думку В.НЕБОЖЕНКА, мають бути такі “сильні особистості”, як Віталій ГАЙДУК, Петро ПОРОШЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Сергій ТІГІПКО. “Вони б змогли укріпити Кабмін Тимошенко”, – вважає експерт.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО слід працювати не лише з націонал-демократичними силами, а й з представниками Партії регіонів. “Так, уже засиділася такий економіст, як Ірина АКІМОВА (народний депутат від Партії регіонів, міністр економіки “опозиційного уряду”. – Ред.), – сказав В.НЕБОЖЕНКО. – Можна було б посилити Кабмін і науковцями Національної академії наук”. Такі кадри, на думку експерта, здатні брати на себе відповідальність за майбутні антикризові законопроекти.

Чим скоріше пройдуть зміни в уряді, вважає він, тим “краще буде для української економіки”.

За словами В.НЕБОЖЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО нині “намагається звернути більшу увагу не на політичні погляди, а на професійні та особисті якості людей, які їй потрібні в уряді”. За його словами, поява нових облич в уряді його “зовсім не здивує”. Якщо економічний блок уряду буде посилено кількома сильними особистостями, – це піде на користь Україні, вважає політолог, “а як розподілятимуться між ними обов’язки – це вже завдання прем’єра”.