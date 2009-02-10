Тимошенко: здається, що Норвегія одна з найстабільніших країн

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає корисним досвід Норвегії в державному будівництві для продовження вдосконалення Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчора під час зустрічі в Києві з керівником парламенту Норвегії Торбйорном ЯГЛАНДОМ.

«Ми захоплені вашою політичною стабільністю. Нам здається, що Норвегія – одна з найстабільніших країн, і Україні потрібно цей досвід запозичувати. Я дійсно хотіла б обговорити досвід державного устрою Норвегії – де ті точки стабільності, які можуть бути для України дуже важливі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр повідомила, що в 2004 році в Україні було започатковано процес реформування Конституції. «Ми зробили її більш парламентською, і зараз нам потрібно продовжувати вдосконалювати Конституцію. Сьогодні і парламент, і суспільство в цьому єдині», - додала вона.

У свою чергу, глава парламенту Норвегії зазначив, що розглядає сьогоднішню зустріч із Ю.ТИМОШЕНКО «як величезну честь зустрітися з таким видатним європейським лідером».

Т.ЯГЛАНД повідомив, що востаннє він відвідував українську столицю в 2000 році, коли очолював Міністерство закордонних справ Норвегії. «Відтоді дуже багато всього відбулося і змінилося на краще», - вважає він.

Глава парламенту Норвегії нагадав, що основу українсько-норвезьких відносин було закладено ще в ті часи, «коли вікінги плавали Дніпром». «У нас є багато спільних інтересів, зокрема в галузі енергетики, але є й інші спільні риси – і ви, і ми є сусідами Росії», - зазначив Т.ЯГЛАНД.