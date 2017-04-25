У 2018 році США хочуть скоротити допомогу Україні майже на 70% - ЗМІ

Обіцянка президента Дональда Трампа дотримуватися політики "Америка понад усе" включає план щодо значного скорочення допомоги країнам, що розвиваються, а також об’єднання USAID з Державним департаментом.

Про це йдеться у статті, опублікованій в американському виданні Foreign Policy, передає Голос Америки.

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Оприлюднений у березні адміністрацією США план бюджету передбачає скорочення на третину допомоги країнам, що розвиваються, проте деталей тоді не було подано. Згідно з 15-сторінковим бюджетним документом Держдепартаменту, отриманим Foreign Policy, реструктуризація включає переливання грошей з програми допомоги на розвиток у програму, яка тісно пов’язана з цілями національної безпеки.

У документі детально з’ясовуються плани адміністрації Трампа щодо скорочення прямої міжнародної допомоги у фіскальному 2018 році.

Документ позначено як "несекретний, але чутливий".

Щодо України, обсяги допомоги на 2018 рік в попередньому плані бюджету мали би складати понад $570 млн. Натомість, новий проект передбачає скорочення фінансування до $177 млн. Скорочення, передбачені у відсотках, - 68,8%.