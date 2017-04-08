Світовий банк вважає неефективною роботу української влади з реалізації фінансованих ним проектів

Низькі темпи реалізації проектів Світового банку в Україні пов'язані з повільною і неефективною роботою української влади.

Про це директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сану Кахконен сказала в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня».

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Вона зазначила, що портфель інвестицій Світового банку в Україні великий, інвестиції фокусуються на таких важливих сферах, як охорона здоров'я, соціальна допомога, житлові субсидії, енергетика, дороги, водовідведення.

«Це кошти, які мають допомогти пересічним українцям, поліпшити рівень життя, принести реальну користь. Прикро, але не всі проекти рухаються так швидко, як хотілося б. Проблема, як правило, в неефективному управлінні ... Відповідальні за реалізацію проектів міністерства в Україні, на жаль, працюють дуже повільно і неефективно», - сказала Кахконен.

Вона вважає, що уряду слід звертати більше уваги на темпи і якість втілення міжнародних проектів.

"Насправді чиновники високого рангу можуть прискорювати і поліпшувати їх реалізацію, у них є важелі впливу, тому вони можуть сприяти цим процесам. Крім того, не слід забувати і про суто технічну оптимізацію усіх процесів. Я говорю про перехід до використання електронних систем, наприклад, для закупівель або електронною вибірки коштів за програмами", - підкреслила директор.

"Ми дуже хочемо побачити збільшення вибірки коштів за нашими програмами. Насправді це сором, якщо надані нами кошти не будуть освоєні, не поліпшать життя простих людей", - сказала Кахконен.

Як повідомлялося, група Світового банку за останні два роки надала Україні близько 4,7 млрд дол. США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій і фінансування приватного сектора.