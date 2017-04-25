"Люди, астанавітесь!": Геращенко розкритикувала "диванних експертів" з французької політики

Фаворит президентської кампанії у Франції Эмануель Макрон є профранцузьким, а не проукраїнським чи антиросійським, як про це пишуть численні " експерти". Такою думкою поділилася на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, зазначивши, що новий президент Франціі матиме "купу внутрішніх проблем" і перша з них - це формування власної команди.

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"Я, звичайно, здогадувалася, що в нас повно "експертів" з французької політики (стільки ж, скільки й з американських виборів, турецького референдуму, безвізового режиму, електоральної кампанії в Нідерландах, Будапештської угоди , женевського формату і тд). Країна міжнародних експертів: правда, з міжнародною журналістикою (за рідким виключенням) - справжня біда. Ось читаю в своїй стрічці глибокомислені роздуми щодо майбутньої французької зовнішньої політики і одне прохання - люди, астанавітесь!", - написала Геращенко.

На її думку, першим викликом для нового президента стануть парламентські вибори.

"І оце буде цікаво і драматично, бо за перемогу боротимуться партії, чиї кандидати програли президентські вибори, партії, які хочуть і будуть впливати на політику через Асамблею, Сенат і Уряд, і з якими президенту прийдеться співпрацювати", - написала Геращенко.

"Сподіваємося і віримо, що Франція і надалі відіграватиме важливу роль і в нормандському форматі, і в усіх ключових питаннях європейської безпеки і захисту прав людини", - наголосила вона.

Як повідомлялося, у Франції оприлюднили остаточні результати першого туру президентських виборів, згідно з якими лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон отримав 24,01% голосів виборців.